Südamearst Margus Viigimaa: „Kui mees on 50 aastat vana, tuleb südant kontrollida.“ 

SÜDAMETOHTER PANEB SÜDAMELE: Doktor Margus Viigimaa ärgitab kõiki mehi, kel on täitunud 50 eluaastat, käima põhjalikus südamekontrollis. Foto: Tiina Kõrtsini

„Kui vaatame äkksurmasid noorte sportlastega, isegi treeneritega, seal on ju kiirabi kohe kohal, spordivõistlustel on see obligatoorne ja alati ei õnnestu neid päästa. Ma ei tea, kui palju Madis Milling seal tegutses, aga kui on tulekahju, seal on kuum ja sa higistad, mineraalid ja soolad lähevad organismist välja, sa pead füüsiliselt pingutama, süda peksab, adrenaliinitase on kõrge, siis südameseiskuse- või äkksurma- oht on oluliselt kõrgem kui tavasituatsioonis,“ ütleb Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloogiakeskuse teadusjuht Margus Viigimaa.