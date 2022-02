Georg Malvius | Tätoveering – iidne moodne kunst 

Minu tuttavad teavad väga hästi, et olen jalgpallifanaatik. Kuid nad ei pruugi teada, et mulle ei meeldi tätoveeringud! Mul on seda raske tunnistada, sest nüüdsel ajal on enamikul vutimeestel tätoveeringud ning mõnel on neid nii palju, et ihu pole peaaegu nähagi!