President Karis kohtumisel Norra peaministriga: me seisukohad Euroopa julgeolekuteemadel on ühtsed

Foto: Mattias Tammet / Vabariigi Presidendi Kantselei

President Alar Karis ütles pärast kohtumist Norra peaministri Jonas Gahr Størega, et Eesti ja Norra jagavad sarnast vaadet Euroopa julgeolekuolukorrale. Me koostöö on väga tihe kõigis valdkondades ja loodame seda veelgi intensiivistada eelkõige energiapöörde ja majanduskoostöö valdkondades.