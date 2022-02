LÕPUTU ÕUDUS VÕI ÕUDNE LÕPP? Valitsuse riiuringid tekitavad paksu verd 

VAIM VALMIS! Viimased nädalad on koalitsioonipoliitikutele näidanud piisavalt selgelt, et järgnev aasta tuleb katsumusrohke.

Peaministri Kaja Kallase valitsuse viimane aasta enne valimisi kujuneb Kolgata teeks. Viimased nädalad on näidanud, et võimuliidu väiksem partner haarab kinni igast päevakajalisest probleemist ning nõuab kõige populaarsema otsuse tegemist, et end valijate silmis upitada. Reformierakond põikleb esialgu andmete-teadmiste põhiselt vastu, kuid kokkuvõttes annab mingis osas Keskerakonna tahtmistele järele.