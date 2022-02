ERIKOHTLEMINE?! Kas elutähtsa töö tegijad võiksid karantiinist rutem pääseda? 

Kui praegu tuleb koroonaga nakatunul kodus püsida kümme päeva alates positiivse testitulemuse saamisest, siis 7. veebruarist on erand tehtud meditsiinitöötajatele. Nimelt võivad koroonaga nakatunud tervishoiutöötajad varem tööle naasta, kui töötajaid napib, et tagada haiglate ja tervishoiuasutuste toimimine. Oluline on, et tööandja on kaasnevad riskid läbi mõelnud ning töötajal ei ole viimase 24 tunni jooksul esinenud palavikku, haigussümptomid on taandumas ja kuni täieliku tervenemiseni kannab ta kõige tugevamat FFP2/FFP3 respiraatorit.