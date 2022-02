Seisukoht | „Eesti laul“, kas see on aus mäng? 

Samasugust lähenemist ehk ausust oodanuks „Eesti laulult”. Kui Elysa tunnistati koroonapositiivseks ja Marilin Mälk haigestus, pidanuks need kaks poolfinaalist lihtsalt kõrvale jääma. Sel lihtsal põhjusel, et poolfinaal eeldas otselaulmist nagu Eurovisioni lauluvõistluselgi kombeks. Kui oled haige ja lavale tulla ei saa, siis on kõik. Kuid ei, korraldajas otsustasid, et nood kaks saavad võimaluse osaleda ka poolfinaalis videoversiooniga.