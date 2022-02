Siiri Laidla | Lumised mõtted 

On lumine, parajate külmakraadidega südatalv. Suusa- ja kelgumõnude nautijate täide läinud unistus. Tõepoolest – seekord peavad need, kes Eestimaa talve „sitaks suusailmaks“ nimetada tavatsevad, oma sõnu sööma. Ka mudilased saavad aimu, mis on jääpurikas, lumememm, tuisk; kui vahva on kelgumäest alla tuhiseda või kiilasjääks muutunud kõnniteel „vissi lasta“. Ja kuidas külmapoiss nina näpistab.