Külm ja kõle ilm, nakatumisoht, ärevad teated maailmast… Kõik see tekitab stressi ja masendus pole kaugel. Kuidas pingeid leevendada? 

Närvilisuse ja stressi korral on vaja samaaegselt tegutseda kahes suunas: esiteks – võtta maha pinged ja rahuneda, ning teiseks – teha kõik selleks, et oma närvisüsteemi turgutada ja tugevdada. Järgnevalt on toodud mõned soovitused pingete maandamiseks ning ärevuse ja stressi võitmiseks.

Rohkem uneaega. Unepuudus ja väljapuhkamatus on üks olulisemaid närvilisust ja stressi valandavaid „päästikuid“. Piisav uneaeg on vähemalt 7-8 tundi. Närvilisuse võitmiseks on oluline ka une kvaliteet. Parema une huvides tuleks püüda uinuda iga päev enam-vähem samal ajal ning leida enne magamaminekut aega rahulikuks lõõgastumiseks.

Füüsiline koormus. Regulaarne kehaline tegevus, eriti värskes õhus, on lihtne ja kättesaadav vahend pingete maandamiseks ja närvilisusest jagu saamiseks. Jalutuskäigud, sörkimine või matkamine annavad füüsilist koormust, toovad vaheldust ning annavad positiivse laengu. Piisav füüsiline koormus tagab ka parema une.

Sügav hingamine ja lõdvestustehnikad. Teadlikult oma hingamise aeglustamine ja lihaste lõdvestamine aitab rahuneda ja taastada selge mõtlemise. Vaimsetest pingetest aitavad üle saada ka mediteerimine, joogaharjutused ja spaaprotseduurid.

Tegele sellega, mis sulle meeldib. Heaks abimeheks on lemmiktegevused ja hobid. Kui sa oled stressiseisundis, on üheks parimaks lõõgastumismeetodiks meeldiva muusika kuulamine. Rahustav muusika mõjub positiivselt nii ajule kui kogu organismile, alandades stressihormoonide taset. Pingete maandamiseks oleks vaja oma rutiinsetest tegevustest eemalduda ja oma kujutlusvõimele tööd anda. Siin on abiks hea raamatu või huvitava filmi nautimine.

Suhtlemine lähedaste ja sõpradega on parim viis pingete maandamiseks ja vaimse tasakaalu säilitamiseks.

Õige toitumine aitab stressi seljatada ja närvisüsteemi tugevdada. Nii uskumatu kui see ka ei tundu, on toidul närvisüsteemile väga suur mõju.