ÕL VIDEO | „Eesti laulu“ finalist Stig Rästa õhus hõljumisest: pidin selle jaoks pilatest tegema! 

„Eesti laulu“ esimesed finalistid on selgunud – Ott Lepland, Elisa Kolk, Stig Rästa, Grete Paia ja Andrei Zevakin ning Elina Nechayeva. Sel korral pidid poolfinalistid esinema tühjale saalile, kuid finalistid tõdevad, et eelistavad siiski rahvast ja melu. „Kui publik on saalis ja inimesed hõikavad, siis see paneb vere käima ja lavale astudes on hoopis teine energia,“ avaldab finalist Stig Rästa.