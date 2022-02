„AITÄH“, EESTI ENERGIA! Katlamajadel napib hakkpuitu ja järgneb hinnaplahvatus!

OKSASODI LÄHEB KAUBAKS! Riigi suuruselt teise soojatootja juht Margo Külaots (vasakul) ütleb, et eriti suure löögi all on praegu väiksemad katlamajad. Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühingu tegevjuhi Siim Umbleja (paremal) sõnul on hinnad sügise ja talvega kohati kahekordistunud.