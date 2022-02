WHO: Euroopa võib peagi koroonarahu nautida 

Kluge kasutas lähitulevikku kirjeldades ka sõna „vaherahu“ ning avaldas lootust, et ehk võib see kestma jäädagi. Ta õhutab riike siiski vaktsineerimiskampaaniatega jätkama ning võimalikel uutel tüvedel silma peal hoidma. Seda, et uued tüved millalgi tekivad, peab Kluge paratamatuks, kuid usub, et neile on nüüd võimalik reageerida ka teisiti kui varem.