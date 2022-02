MÜSTILINE HAIGUS: mis põhjustab Havanna sündroomi? Ja kes? 

KAS TÕESTI MASSIPSÜHHOOS? Peavalu ja vilin kõrvades on tõelised, kuid põhjus siiski psühholoogiline, leiavad mõned teadlased. Foto: Panthermedia/Scanpix

Peavalu, segadustunne, tinnitus, tasakaaluhäired… Väikesed tüütud probleemid, mis kokku tekitavad kohutavalt kehva enesetunde ning häirivad normaalset elu. On see massipsühhoos või kellegi kuri käsi? Kuuba pealinna järgi nime saanud haigust uurinud USA luuretöötajad leidsid, et Ameerika diplomaatide seas levinud haiguse võis esile tuua elektromagnetiline kiirgus.