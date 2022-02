KAS TEADSID? Ettevõtete ja asutuste tuleohutusülevaatus on kohustuslik! 

Tuleohutusülevaatuse käigus kontrollib spetsialist visuaalselt üle kogu territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavuse tuleohutusnõuetele. Vaatame üle tuleohutusalase dokumentatsiooni ning selle, kas ehitises on olemas tuleohutuspaigaldised, kas need on töökorras ja hooldatud vastavalt nõuetele.

Tamrexi enam kui 23 aasta pikkune kogemus tuleohutuspartnerina erineva suuruse ja keerukusega objektidel näitab, et büroohoonetes on põhiliseks murekohaks evakuatsiooniteede läbitavus, samuti hooldamata jäänud tuleohutuspaigaldised ja aastaid tegemata jäänud tulekahjuõppused. Need on olnud tegevused, mis uute klientide juures esmajärjekorras tähelepanu vajavad.