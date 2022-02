USA eriväelased kõrvaldasid Süürias toimunud haarangu käigus Islamiriigi juhi 

„Tänu meie relvajõudude osavusele ja julgusele kõrvaldasime lahinguväljalt Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi – Isise juhi,“ teatas Biden neljapäevases avalduses. Ta lisas, et kõik operatsioonil osalenud ameeriklased jõudsid elusate ja tervetena tagasi, vahendab The Guardian. President märkis esialgses avalduses, et esitab ameeriklastele hiljem põhjalikuma teadaande.