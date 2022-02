Vastukaja | Bioblock pole ravim, kliinilised uuringud ei ole vajalikud 

Eesti teadlaste väljatöötatud ninasprei BioBlock on tõendus- ja teaduspõhine toode, mis on loodud, et koroonaviiruse leviku piiramisele kaasa aidata. BioBlocki ninasprei sugune toode ei vaja tegelikult kliinilisi uuringuid, sest see ei liigitu ravimiks ega meditsiiniseadmeks.