Vastukaja | Uus sprei on omikroni vastu 30 korda tõhusam 

Analüüsid näitasid, et immuniseerimisperioodi jooksul teist korda poeginud korduvalt immuniseeritud lehmade ternespiimast saime mitmekülgsema toimega ja väga efektiivsed antikehad. SARS-CoV-2 erinevate tüvede pinnavalkudega läbiviidud analüüs näitas, et korduvalt immuniseeritud lehmade ternespiimast eraldatud antikehad on oluliselt efektiivsemad viiruse seni levinud tüvede neutraliseerimisel, k.a. omikrontüve neutraliseerimisel, ja sellisel juhul on vastutustundlik kasutada edaspidi BioBlockis ainult kõige paremini toimivaid antikehi.