Mart Soidro | Tähtis on osavõtt, mitte võit 

Foto: TH

Algavad XXIV taliolümpiamängud Pekingis, kus võistlustulle astuvad ka 26 sportlast koduvabariigist. Tõsi, nende ridade kirjutamise ajaks on neist kaks andnud positiivse koroonaproovi, aga loodama parimat, et nad pääseksid siiski starti. Kõige suurema koosseisuga on väljas meie vaprad murdmaamehed ja -naised, keda on eelüleandmislehel kogunisti üheksa. Ja nagu ikka, on ootused enne suurvõistlust kõrgele kruvitud ning optimistlikumad spordiajakirjanikud ennustavad Eestile koguni kolme medalit.