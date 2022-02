Ida-Tallinna Keskhaigla avab teise Covid-osakonna 

Uus osakond avatakse Ravi tänaval kirurgiakliiniku ruumides. Kokku on haiglas nüüd 54 Covid-voodikohta, neist 9 on II astme ja 6 III astme intensiivravi kohad. Covid-voodikohtadest on kuus naistehaiguste ja üks silmahaigustega patsientidele.