VIDEO | Liimets: tegin ettepaneku, et Eesti lõpetaks ühepoolselt transiidi Valgevenest  

Välisminister Eva-Maria Liimets tõdes, et välispoliitikas on endiselt väga pinevad ajad. „On väga tähtis, et rahvusvaheline surve Valgevenele jätkuks. Olen teinud täna ettepaneku, et Eesti teeks ühepoolselt sanktsiooni ja lõpetaks transiidi Valgenevest.“ Ta lisas, et Eesti teeb selle ettepaneku ka Euroopa Liidu tasandil. „Olen seda küsimust koordineerinud ka oma Balti kolleegidega.“