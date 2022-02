Politsei uurib laskesuusatajale Tuuli Tomingale tehtud tapmisähvardust 

Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna menetlustalituse juhi Rainis Sinikase sõnul võttis politsei Tomingaga ühendust ja asjaolusid selgitatakse. „Sotsiaalmeedia ei ole platvorm, kus on just kui kõik lubatud. Teiste suunas solvanguid, aga ka ähvardava alatooniga sõnumeid kirjutades võib neid saanud inimene tunda end ebaturvaliselt. Suhtume taolistesse olukordadesse tõsiselt ning selgitame välja, kas kirjutatu taga on ka tegelik oht või mitte,“ ütles Sinikas Õhtulehele.