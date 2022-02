Andmekaitse: tehnoülevaatusel plaanitava peakaamera kasutamine riivab inimese privaatsust  

Eesti Tehnoülevaatajate Liit küsis Andmekaitse Inspektsioonilt arvamust transpordiameti plaani kohta teha tehnoülevaatajatele kohustuslikuks peakaamerate kasutamine. Nii nagu eksamisõidukites kaamerate kasutamine, peaks ka tehnoülevaatusel peakaamerate kasutamine olema seaduses ette nähtud, teatas Andmekaitse inspektsiooni järelevalve juht Maris Juha Tehnoülevaatajate liidule. Tuleb arvestada, et töötajad ei või olla terve tööaja vältel kaamera vaateväljas, lisas ta, et kuigi peakaamera pole suunatud töötaja enda suunas, salvestab ta töötaja tegevust, kuna on tema küljes. „Kui kaamera peab olema sisse lülitatud kogu tehnoülevaatuse tegemise aja (alates kliendi vastuvõtmisest kuni kliendi lahkumiseni), tähendab see töötaja jälgimist valdava osa tema tööajast. Samuti jääksid sel juhul kaamera vaatevälja ka kliendid, kellega see töötaja suhtleb. Kaamerasalvestisele jääks ka auto salong, milles võib olla isiklikke esemeid. Osad esemed, nt lapse turvahäll, võimaldavad teha järeldusi (olgu siis kas tõele vastavaid või spekulatiivseid),” märgib Juha.