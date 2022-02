Nagu Skandinaavias: Lätis ostetud pudel tahab tagasi Lätisse 

Eestis käivitus pandipakendisüsteem 2005. aastal, Leedus kuus aastat tagasi. Nüüd on ka Lätis võimalik sealt ostetud ja tühjaks joodud pudelid poodi tagasi viia ja selle eest raha tagasi saada. Nagu ütleb Nõgene, siis kuigi igas kolmes Balti riigis on ühe pakendi panditasuks 10 senti, pole kavas neid süsteeme ühendada. Ehk kui keegi ostab Valkast pudeli limonaadi ja paar tundi hiljem Valgast sama limonaadi, siis 10 sendi tagasisaamiseks on tarvis Lätis ostetud pudel pista Läti taaraautomaati ja Eestist ostetud pudel Eesti taaraautomaati.