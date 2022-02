Kaitsja vaidlustab Mikk Tarraste eluaegse vangistuse 

„Loogiline, et olukorras, kus sündmus on kõnetanud kogu riiki ning asjas on kaks tugevat, kuid oluliselt erinevat otsust, vajab ühiskond selgitust küsimuses, millistest parameetritest lähtuvalt oleks kohaldatav eluaegne vangistus ehk kui suures osas peaks olema karistuse kohaldamine isikukeskne või üksnes teokeskne,” ütleb Lihula tulistaja Mikk Tarraste kaitsja Rünno Roosmaa, et seda selgitust saab anda ainult riigikohus, kelle lahendid on kriminaalmenetlusõiguse allikaks.