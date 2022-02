Juhtkiri | Pekingist ‒ praktiliselt 

Kindlasti on suuriigile oluline ka suursuguste ja võimsate mängude korraldamine. Kõik peab olema kontrollitud. Kõike tehakse põhjalikult ‒ ja pingutavad kõik. Asjade korraldamises ja tegemises Hiinal võimu on. Samas on nende meetodid vastuolulised. Ei saa üle ega ümber uiguuridest, kelle inimõiguste rikkumistele viidates boikoteerivad mänge mitmed diplomaatilised delegatsioonid. Hiina tehastes elektroonikat, kuuseehteid ja muud kraami tootvate tööliste olukord ei sunni siiski tarbijaid seal toodetust loobuma. Vaata ringi ‒ väga paljudel toodetel on kiri, et see on just Hiinas tehtud. Ja kõike on vaja ju rohkem ja hea, kui saaks ka odavamalt. Ja kui tarbijad tahavad rohkem ja odavamalt, siis on leitud ka viis, kuidas seda pakkuda.