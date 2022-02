Siim Tammer | Vilepuhumise direktiivi ei peaks saama kitumise seaduseks  

Kui tavapäraseid elulisi nähtusi püütakse agaralt reguleerida ja panna kehva õiguskeelde, võib tegelik olustik kaduma minna ja see omakorda võimendada kõige suuremaid hirme. Kujutage ette, et selgitate lapsele õhtujuttu lugedes näiteks Bambi, metskitse, küüliku ja skungi sõprust asjaõigusseaduse tähenduses asjade vahelise õigusseisundina! Või räägite talle lugu, kus hunt kasutab võõrast identiteeti, et Punamütsike mõrvata. Ja kas Ali-Baba, kes leidis röövlikoopast aarde, oleks hoopis pidanud leiust teatama röövlitele või selle viima politseile?