TÕELINE SUGUMÜRSK! Tallinna loomaaia tiigri seksituur Euroopas aina kestab! 

Pootsman alustas Euroopa ringreisi juba 2018. aasta lõpus, mil ta sõitis Eestist Tšehhi. Seejärel liikus Pootsman edasi Itaaliasse ning Sloveeniasse. Tiigri eri riikide vahel transportimine on võrdlemisi keeruline ülesanne. „Kuna tiiger on ohustatud liik, siis peavad mõlema riigi vastavad ametid koostööd tegema, et kõik dokumendid korrektsed oleksid,“ selgitab Zubareva. Sealjuures peavad loomaaiad tõestama, et reisimine toimub paljundusprogrammi raames ning kellelegi tiigri teise riiki viimise eest raha ei maksta.