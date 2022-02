VIDEO | Kaja Kallas julgeolekuolukorrast: panustame elanikkonna kaitsesse rohkem kui kunagi varem

Kriisidest aitab meid välja ühine tahe oma riiki hoida.

Kaja Kallas ütles, et me näeme pretsedenditut Vene vägede koondumist Ukraina piiri taha. Praegu pole näha deeskaleerumise märke.



Eestil on kolm tegutsemissuunda: 1) diplomaatiline ehk NATO liitlaste vahel ühtse joone hoidmine. Palju on tööd tehtud rahvusvahelise meediaga. Sanktsioonide osas ollakse Euroopa Liiduga kokku leppimas juhuks, kui Venemaa agressioon peaks jätkuma. Valgevene sanktsioonide kohta ütles Kallas, et sanktsioonid ei puuduta küll konkreetset kaubagruppi, mida läbi Eesti veetakse, kuid oluline on ka see, kuidas asjad paistavad, ja seda arutatakse valitsuses.

2) Ukraina toetamine, milleks on poliitiline tugi, relvaabi ja oskusteave.

3) Eesti enda kaitsevõime ja heidutusvõimekuse tõstmine. Näiteks Suurbritannia on teatanud, et ta kahekordistab siin oma vägesid. 380 miljonit eurot suunatakse lisaks kaitsevõimesse ja elanikkonna kaitsesse, näiteks evakuatsiooniks vajalike sammude ettevalmistamiseks.

Eestile pole hetkel otsest sõjalist ohtu, kuid arvestama peab võimalusega, et Venemaa laiendab sõjategevust Ukrainas, kus on sõda peetud juba kaheksa aastat.



Ukrainas toimuv puudutab otseselt Eestit ja kogu Euroopat. Euroopasse võivad tulla sõjapõgenikud, võib esineda küberrünnakuid.

Sügisel oli õppus, kus harjutati valmisolekut sellisteks kriisideks. Oluline on, et meil on ametkondadeülene plaan elanikkonna kaitseks. Varem on arendatud kaitsevõimet, nüüd nähakse esimest korda ette rahastus just elanikkonna kaitseks.

Kallase sõnul on valitsusel plaan tegutsemiseks.

Delfist küsiti presidendilt, kuidas vaatab ta Valgevene naftatoodetele transiidile Eestis. Karis vastas, et valitsuse reaktsioon oli piisavalt kiire. Ka presidenti häirib olukord, kui asjad ei paista head välja. Kuid plaan on olemas ka sellisteks olukordadeks, Eestil on võimalik tekitada sanktsioone asjadele, mille kohta pole Euroopa Liit neid kehtestanud.



Postimehest küsiti, mis on võimalikud karmimad sanktsioonid ja millised on investeeringud elanikkonna kaitseks. Kallas vastas, et sanktsioonide paketti on läbi räägitud tehnilisel tasemel. Ette on nähtud eraldi raha elanikkonna evakueerimise planeerimiseks ja päästeameti kohalike kriisikomisjonide tugevdamiseks olukordadeks, kus on vaja tegutseda kiiresti.