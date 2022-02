LÄHEB PEOKS! Soomes kaovad märtsi saabudes kõik koroonapiirangud 

Soome peaminister Sanna Marin toonitas, et vaktsineerimine on pandeemia alistamisel jätkuvalt võtmetähtsusega.

Soome peaminister Sanna Marin teatas kolmapäeval, et suurem osa koroonapiirangutest kaob juba veebruari keskel. Valitsusjuht märkis, et praeguse seisuga avatakse 1. märtsist kogu ühiskond ehk kaovad kõik piirangud. Samuti teatati, et praegusel kujul koroonapassi Soomes enam kasutusele ei võeta.