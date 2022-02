Lauri Läänemets | Koolide mõtlemata sulgemisega süvendatakse ääremaastumist 

Elu eest Eesti väikelinnades- ja maapiirkondades käib pidev võitlus, samas teeb haridus- ja teadusministeerium pingutusi, et regionaalne ebavõrdsus suureneks. Viimane aeg on mõista, et mida hajusam piirkond, seda olulisem roll on koolil kogukonnas kanda ning kooli kadumine või kärpimine hävitab kogukonnad ja ääremaastab Eestit.