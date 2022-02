KOSMILISED KÜTTEARVED! Elanik kurjustab ühistuga: „Elame nagu miljonärid – kütame tänavat!“ 

KARM KRIITIKA: Õismäe tee 112 elanik Konstantin Ivanišvili leiab, et kui tema maja korteriühistu juhatus käitunuks teisiti, oleksid elanike energiaarveid väiksemad. Foto: Kuvatõmmis/ ERR

Kas kosmilisi küttearveid saaks ka ise vähendada, selmet käsi pikal riigilt toetust küsida? Tallinlane Konstantin leiab, et see on nende korteriühistu juhatuse tegemata töö, et majarahvas peab pakasega aknaid lahti hoidma ja pärast kogu tänavate kütmise veel kalli rahaga kinni maksma. Juhatuse esindaja Gert aga leiab, et Konstantin korraldab majas mässu.