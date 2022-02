Gümnasistid tähistasid Poska gümnaasiumi ees Tartu rahu aastapäeva 

„Teades, kui olulist rolli mängisid koolilapsed ja koolipoisid Vabadussõjas, võib-olla sellepärast on gümnasistidele oluline seda aeg-ajalt meelde tuletada ja oma peas läbi mängida mõte, et mis siis, kui ma homme peaksin minema. Mitte et peaks mõtlema nii traagiliselt, aga kui see teadmine on kuskil sees, siis see aitab hoida seda rahvast siin ja rahu ka,“ ütleb Jaan Poska gümnaasiumi direktor Mari Roostik kolmapäeval oma koolimaja ees peetud Tartu rahu aastapäeva tähistamise kohta.