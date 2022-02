Terviseameti pressikonverentsil annavad aru Tanel Kiik ja Irina Dontšenko: kas piiranguid tuleks leevendada kõrgete nakatumisnäitajate kiuste?

Delfist küsiti, kuidas hindab Dontšenko, kas Covid-tõendid on varasemate tüvede juures aidanud viiruse levikut pidurdada ja kuidas omikrontüve puhul. Dontšenko ütles, et kindlasti on tõendid aidanud. Kuna omikron on aga kordades nakkavam võrreldes deltatüvega, siis võib juhtuda, et ka vaktsineeritud inimene võib olla nakkusohtlik teiste inimeste jaoks. Võiks teha kiirteste ja jälgida oma tervist. Terviseamet ei poolda tõendite ärajätmist. Võib-olla siis, kui satume platoo peale või nakatumisnäitajad lähevad kergesse langusesse.

Delfist küsiti, millal võiks Eestis leviku langus kätte jõuda. Kiik ütles, et terviseameti prognoosi järgi võib see juhtuda juba sel nädalal, sest nakatumise tõusu kiirus on juba langenud. Dontšenko sõnul liiguvad kõik nakkushaigused teatud loogika järgi. Praegu on kõik meie kätes, vältida tuleb haigestununa väljaminekut.

Postimehest küsiti, kas haiglates teisi patsiente, kes on saanud positiivse tulemuse, ei peagi enam isoleerima, mistõttu on haiglates olukord nii-öelda hea. Kiige sõnul on haiglate koormus siiski kõrge, ka plaanilist ravi on palju vaja järele teha. Tervishoiuvaldkonnas on alarahastus kestnud aastakümneid, Covid-19 on tulnud sellele otsa, kuid selle tarvis on suudetud leida lisaraha.

Terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas ütles, et haiglates isoleerimise nõudeid vahepeal muudetud ei ole.

Maalehest küsiti, kui paljud inimesed on praegu haigetena või lähikontaktsetena isolatsioonis. Dontšenko sõnul on ligi 60 000 inimest positiivse testitulemusega isolatsioonis, lähikontaktsete kohta andmed puuduvad, kuna puudub võimekus kõikide haigete läbi helistamiseks.

Postimehest küsiti, miks nii palju väikelapsi on viimasel ajal Covidi tõttu haiglasse sattunud ja kas omikrontüvi puudutab neid rohkem kui varasemad tüved. Dontšenko ütles, et viiruse väga laialdase leviku tõttu nakatuvad kõik vanuserühmad. See arv ei ole siiski suur, lastehaiglates on olukord kontrolli all.

Postimehest küsiti, kas omikrontüve saab pidada leebeks viiruseks. Dontšenko vastas, et teaduspõhised andmed tulevad praegu reaalsest elust. Võrreldes deltatüve ja muude eelnevate tüvedega on haiguse kulg leebem. Kuid palju sõltub sellest, millise doosi viirust on inimene saanud ja milline on tema immuunsus. Kiik rõhutas, et vahepeal on suurenenud ka läbipõdemise või vaktsineerimise teel immuunsuse saavutanud inimeste hulk.