KASULIKKE NÕUANDEID: mida nutitelefoni ostmisel silmas pidada? 

Uute telefonimudelite puhul on oluline mõista, kuidas protsessor kasutab akut ehk et kui aku ei ole suur, tasuks veenduda, mis on aku numbrilised näitajad ja kui kaua telefon selle alusel ühe laadimiskorra jooksul vastu peab. Uuematel telefonidel on aku suurus ja aku kestvus üsna tasakaalus, et pakkuda muretut kasutamiskogemust.

Nutitelefoni valikul tasuks jälgida ka seda, mis sagedusel (Hz) töötab seadme ekraan. Kui telefonil on näiteks 120 Hz ekraan, nagu Huawei P50 seeria puhul, siis oleks mõistlik uurida juurde, kas seadme seadistus on adaptiivne ja kas on võimalik sageduse seadistamist muuta vastavalt oma vajadusele, nagu Huawei telefonides.