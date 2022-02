Vladimir Putin: USA ei hooli Venemaa julgeolekumuredest ja üritab meid sõtta meelitada 

„On selge, et Venemaa põhilisi muresid eirati,“ märkis Vene riigipea teisipäevasel pressikonverentsil. Ta kirjeldas potentsiaalset stsenaariumit, mille kohaselt võtab NATO Ukraina liikmeks, misjärel üritatakse tungida ka Krimmi, mille Venemaa hõivas 2014. aastal, vahendab Reuters. „Kujutame ette, et Ukraina on NATO liige ja alustab sõjaliste operatsioonidega. Kas me peaks siis minema kogu NATOga sõtta? Kas keegi on sellele üldse mõelnud? Ilmselt mitte,“ teatas Putin.