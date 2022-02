Tallinnas loendati kodutuid, numbrid on üllatavad: keda kohe ei aita, see käib meeletu kiirusega põhja 

Tallinnas on tänaval ehk hüljatud majades, keldrites, vanades garaažides ja muudes taolistes kohtades elavaid kodutuid vähemaks jäänud, paljastab värske, läinud aasta detsembris läbi viidud loendus. Tallinna sotsiaaltöö keskuse eestvedamisel tehtud loenduse järgi on ühe aastaga vähenenud tänaval elavate inimeste arv 82 pealt 27 peale. Järsu kukkumise taga pidavat olema mitu põhjust. Esiteks see, et kodutute teadlikkus on paranenud ja paljud on tänavalt pääsenud. Teiseks ka tõsiasi, et talveks on paljud otsinud endale mingigi elukoha.