8615 eurot: Martin Repinski kuluhüvitistest kulus suurem osa bensiinile  

Läinud aasta lõpus selgus, et riigikogu liige, keskerakondlane Martin Repinski sõidab Bolti ja seda ka tööajast, puududes näiteks riigikogu arupärimiselt. Hiljem lõpetas Repinski partei ja avalikkuse survel riigikogu istungite ajal taksojuhina tegutsemise. Repinski 2021. aasta kuluhüvitisest selgub, et, kokku üle 15 000 eurosest kuluhüvitisest kulus suurem osa- 8615 eurot sõidukite kütusele . Side ja mobiiltelefonile kulus 1011 eurot, esindus ja vastuvõtukuludeks 3692 eurot. Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Eduard Odinets on palunud saata Repinski kuluhüvitiste kasutamisest ülevaate. Odinetsi sõnul vajaks väljaselgitamist, kas Riigikogu liikme kõrvaltegevuses on kasutatud avalikke vahendeid ning kuivõrd kõrvaltegevus on mõjutanud rahvasaadiku põhitööd. Odinets on üritanud seda teemat ka erikomisjoni tööplaani panna, kuid komisjoni enamus ei olnud sellega nõus. 2021. aasta detsembrikuu kulude hüvitamiseks on võimalik esitada kuludokumente kuni käesoleva aasta 31. jaanuarini.