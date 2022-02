TÜHJAST TÜLI? Tartu kesklinna vahetus läheduses asuv tööstus paneb supilinlaste kannatuse proovile 

Tartu Supilinn on harjumuspäraselt ikka elurajoon. Tõsi seal asub ka A. Le Coqi tootmine, kuid see jääb linnaosa servale ning müra ja haisu sealt ei tule. Kunagine kiviraidurite töökoda seisab juba aastaid tühjalt ja ootab uut peremeest. Ühena vähestest on Supilinna alles jäänud plastjäätmeid graanuliteks muutev Liplandi nimeline ettevõte ning see on Oa ja Emajõe tänava elanikele pinnuks silmas.