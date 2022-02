Juhtkiri | Vaimne tervis vajab hoolt 

Üha teravamalt annab tunda pädevate vaimse tervise spetsialistide põud. Kui riik otsustab täna, et suurendab kliiniliste psühhiaatrite ja psühholoogide koolitustellimust, siis tegelikult on need spetsialistid valmis patsiente vastu võtma kõige kiiremini viie aasta pikkuse õppe läbimise järel.

Samal teemal Juhtkiri „VIIMASTEL PÄEVADEL OLEN LIHTSALT NUTNUD.“ Depressioonis neiu vajab psühhiaatri abi mitu korda rohkem, kui haigekassa selleks raha tilgutab Piisavalt kättesaadav psühhiaatriline abi eeldaks ühte psühhiaatrit 10 000 elaniku ja ühte lastepsühhiaatrit 40 000 elaniku kohta. Eestis on neid märksa vähem. Seetõttu on olemasolevate vastuvõtule pääsemine keeruline. Kas sobib kohtumine kokku leppida juunisse? Riiklikult rahastatud vastuvõtte on vähe ja ega tasulises eravastuvõtus olukord parem pole. Ülekoormatud spetsialistid lihtsalt ei suuda uusi patsiente vastu võtta. Tuua spetsialiste Ukrainast?

Omaette teema on äärmiselt piiratud perearstide teraapiafond, kust peab jaguma nii logopeedile kui ka vaimsele tervisele. Inimesed, kellel on vaja spetsialisti abi, ei saa seda endale oma tagasihoidlike majanduslike võimaluste tõttu lubada. Ja kui patsiendile kirjutatakse veel ravimid välja, siis võivad need olla kättesaamatu hinnaga, mistõttu olukord ei parane.

Inimesed otsivad üha rohkem abi. Kui spetsialisti juurde ei saa, siis ehk aitab mõni eneseabikäsiraamat. Neid on päris asjalikke, samas ka sellised, mis oleks võinud trükkimata jääda. Ja siis veel toetavad teraapiad, vaimsed praktikad, eneseareng jne, millega tegelemine võib vaimset tervist toetada. Omadega puntras olev isik on aga lihtne saak totaalsetele šarlatanidele ja uhhuu-terapeutidele, kes võivad olukorra väga hulluks ajada. Uhhuu-doktoratuuri läbimine on jõukohane kõigile, piisab mõnest kirjatükist ja võib-olla paaritunnisest koolitusest. Ja juba ollakse spetsialist valmis.