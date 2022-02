Ukraina parlamendis lehvisid Eesti lipud 

President Volodõmõr Zelenskõi sõnas saadikute ees, et Ukraina pole alates 2014. aastast nii võimsat toetust tundnud. Ta lubas tõsta riiki kaitsvate sõdurite arvu 100 000 inimese võrra. „Mitte sellepärast, et varsti tuleb sõda,“ rõhutas Zelenskõi. „Pange kõik mu sõnu tähele. See määrus on selle nimel, et Ukrainas valitseks varsti rahu ning et see jätkuks ka tulevikus.“