REFORM TULEKUL: põhikooli võiks lõpetatud saada eksamitulemustest hoolimata 

Tartu Mart Reiniku kooli direktor Enn Ööpik leiab, et mõte pole sugugi paha. Ta sõnab, et kui eksamid siiski toimuvad ja sooritusprotsent läheb tunnistusele, siis jäävad ära järeleksamid ning tulemuste kuskile poole venitamine, kui on punkt puudu. „Kõik on ju inimesed,“ märgib ta. Sellisel juhul pannakse tunnistusele täpselt selline tulemus nagu saadi.