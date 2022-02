NÄLG ABIKÄTE JÄRELE: mida teha, kui pool kollektiivist on koroonas? Kas tööampsud päästavad päeva?

TÖÖKÄTE PÜÜK: Tööandjad peavad kuulutustega omajagu pingutama, et silmpaare püüda.

Mida teha, kui pool töökollektiivist on koroonaviirusega nakatumise või lähikontaktsuse tõttu rivist väljas? Abikäte pärast konkureerivad ettevõtjad poevad kasvõi nahast välja, et kõige kõrvetavamat tulekahju kustutada. Kas võlusõnaks on tööampsud? Või lihtsalt ümberkorraldused? Või peavad allesjäänud ennast lihtsalt tükkideks rebima?