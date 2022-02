KOROONA RÜNDAB BEEBISID: haiglaravi on vajanud üle 250 imiku

Koroonaga satub haiglasse kümme korda rohkem imikuid ja väikelapsi ning ka suuremaid, kuni 14aastaseid lapsi. „Nii see tõesti on,” kinnitab lastearst Reet Raukas. Covid-19 tõttu on haiglaravi on vajanud üle 400 lapse. Neist üle 250 on kuni nelja-aastased, enamik alles beebieas.