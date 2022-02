Myanmar aasta pärast riigipööret: inimesed kaovad jäljetult ja meeleavaldused on asendunud relvastatud vastupanuvõitlusega 

2021. aasta 1. veebruaril toimunud riigipööre Myanmaris vapustas kogu maailma. Sellele järgnesid ulatuslikud meeleavaldused, mida asus võimule tõusnud sõjaväehunta peagi karmide meetmetega maha suruma. Aasta hiljem on riik teel üha süveneva kriisi suunas, ent rahvarohkete protestide asemel valitseb tänavatel vaikus. Konfliktid pole aga sugugi lõppenud – hoopis vastupidi. Meeleavalduste mahasurumine on andnud hoogu relvastatud vastupanuliikumisele. Jätkuvalt on murekohaks ka aktivistide kadumine – tuhandetel perekondadel pole aimugi, kuhu on hunta nende lähedased viinud või kas nad on üldse elus.