KES VASTUTAB? Vanemad nõuavad pedofiili tööl hoidnud direktori vallandamist. „Päevad lähevad, kuud lähevad ja lasteaeda juhib inimene, kellel on lastest poogen!“

KÜSIMUS VASTUTUSEST: Lasteaed Mooniõied oli pedofiiliakuritegude tõttu kohtu all oleva Andres Kentsi viimane töökoht. Kes vastutab selle eest, et väidetav pedofiil lasteasutusse tööle võeti?

„Ta peab lahkuma!“ nõuavad lapsevanemad, et ametist vabastataks Mooniõie lasteaia direktor. See lasteaed oli väidetava pedofiili Andres Kentsi viimane töökoht. „Ei saa nii olla, et lased ebakompetentse või lausa ohtliku inimese lasteaia ruumidesse, ja midagi ei juhtu. Keegi ei ole seni vastutust võtnud,“ heidab üks lapsevanem direktorile ette pedofiili laste juurde lubamist.