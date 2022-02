ENERGIAHINNAD LÜKKASID ETTEVÕTJAD KÄPULI! Minister Sutt: täiendavat toetust ei tule, võtke laenu! 

31. jaanuaril kirjutas Õhtuleht, kuidas ettevõtjad ägavad kõrgete energiahindade all. Riik kompenseerib neile küll võrgutasu 100% ulatuses, kuid see moodustab heal juhul vaid 10% arvest. Eesti Spaaliidu juht Aire Toffer tõi välja, et spaades pole praegustest meetmetest abi, sest hüvitatakse vaid viis protsenti energiakuludest. Tekstiilitootja Qualitexi eestvedaja Kristi Täht tõi konkreetselt välja, et läinud aasta lõpus said nad elektriarve 28 000 eurot kuus, kus võrgutasu oli seejuures 3300 eurot. Viimasest oli riik juba poole tasunud, sest siis hüvitati vaid pool võrgutasust. Gaasi eest tuli arve samal perioodil 55 000 eurot kuu eest ja võrgutasu oli 7300 eurot.