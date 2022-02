PANE TÄHELE: kuidas seada omale 2022. aasta investeerimiseesmärgid? 

Investeerimise puhul on oluline investeeringud hajutada, järgida rahvatarkust mille kohaselt ei tohiks kõiki mune ühte korvi panna. Kogemuste põhjal võib öelda, et just see on üks suurimaid vigu, mida algajad investorid teevad – raha paigutatakse ühte, investeerimise hetkel parimasse investeeringusse. Tegelikult tuleb aga oma investeeringute portfellis luua olukord, et juhul, kui üks investeering mingil perioodil kasumit ei tooda, siis samal ajalt teevad seda teised projektid.