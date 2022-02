UUS ALGUS: hüvasti, hooldekodud! Vaimse erivajaduse ja töövõimetuse kiuste Tallinna elama. „Mulle meeldib tööd teha. Kõik ju teevad!“ 

„Tunnistus on käes. Tahate näha?“ uurib Roman (47), kui oleme Lasnamäel istet võtnud neljatoalise korteri köögis. Siin ei ole mingit priiskamist: söömiseks on laud ja kolm tooli, aknast avaneb vaade peamiselt vastasmajale. Aga ikkagi on siin rohkem kodutunnet kui muudes kohtades, kus Roman on viimase kümne aasta jooksul elanud. Olgugi et ta jagab korterit kahe teise mehega, on privaatsust küll. Mis peamine, kõigil on oma tuba.