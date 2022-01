Kambja rahvas Omniva uuest logost: „See sobiks paremini mõnele kiirsöögikohale.“ „Meenutab puuviljasalatit.“

„Eesti Post võttis Omniva nimetuse kasutusele juba kaheksa aastat tagasi,“ seletab ASi Eesti Post brändijuht Mari-Liis Küppar, miks riigile kuuluv ettevõte just praegu uue logoga tegeleb. „Täna on meil käsil olemasoleva brändi kaasajastamine, mis on oma ulatuselt ja tähtsuselt tagasihoidlikum projekt ja brändi elukaare loomulik osa. Kui võtsime kasutusele rahvusvahelise nime Omniva, siis loodi sellele logo ja terve visuaalne identiteet, mis olid omas ajas ja oma sõnumiga ettevõttele sobivad.“