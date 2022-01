SANKTSIOONIDELE VILISTATAKSE? Kaja Kallas: olukord näeb välja kehv ja suhtun sellesse väga tõsiselt

Eesti Päevalehe, Re:Baltica ja Valgevene väljaande Belsati ühine uurimine tuvastas, et äri käib ettevõtete võrgustiku kaudu, millega on seotud sanktsioonide all olev Valgevene oligarh Mikalai Varabei. Peale selle on mängus trikitamine kaubakoodiga, mis lubab Valgevene naftavagunitel veereda mööda Eesti raudteid ilma sanktsioone kartmata.