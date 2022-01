Juhtkiri | Omniva uus logo lahendab kojukandeprobleemid? 

Omniva jutu peale, et praegune logo on juba kaheksa aastat vana ning brändi elukaarele on vaja uut visuaalset identiteeti võiks aga küsida, kuidas aitab uus kujundus neil põhitööga hakkama saada? Jõuluaegu oleme juba harjunud ummikutega pakkide saatmisel – tegu on ilmselt ühega vähestest firmadest, kes ei rõõmusta rohkete klientide üle ja saavad neist pigem peavalu. Pidevate hädadega posti kojukandel oleme samuti harjunud. Postkontorite sulgemine on ehk ajastu märk, kuid sellevõrra õlitatumalt peaksid sujuma muud teenused. Küll ei saa lehti koju viia, kuna töötajad on haigestunud koroonasse, küll segab postiringi maha sadanud lumi.

Sellest seisukohast on üsna ükskõik, milline on ettevõtte logo, peaasi, et ta oma tööga toime tuleks. Et pakid ei kuhjuks pühade aegu ummikusse ning et lehed toodaks koju igal ilmumispäeval, mitte aga vaheaegadega – firmasisene töökorraldus ei saa ju olla tellija mure. Eriti tekitab klientides ja tellijais frustratsiooni, et lehti ei tooda koju hea meelega, kliendid tunduvad vaid tülinaks kaelas olevat ning kojukande vähendamise soovist ei häbeneta avalikult rääkida. Nii võtab pisara silmanurka püüdlikkus, kui Omniva näeb väljakutset selles, et aja möödudes kanda uus logo oma 1500 kirjakastile üle Eesti.